Esentepe'de korona alarmı

Esentepe’de 6 yeni pozitif vaka çıktı. Birçok kişi temaslı olarak karantinaya alındı. Bölgede büyük endişe hakim





Esentepe’de 6 kişide korona virüs saptandı. Söz konusu 6 vakanın da aynı işyerinde çalıştığı açıklandı.

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, bölgede 6 yeni pozitif vaka olduğunu açıkladı.

BRT yayınına katılan Erdoğan, bölgede tüm kahvehaneleri kapattıklarını söyleyerek "Artık restoranları da kapatmamız gerekecek. Sağlık Bakanlığı ile temas halindeyim. Rakamlar ürkütücü, çok sayıda temaslı var" dedi.

6 vakanın yanında test sonucunun beklendiği ailelerin olduğu, komşu ve uzak temaslı kişilerin de araştırıldığını ve test yapıldığını, bunların sonuçlarının beklendiğini anlattı. Erdoğan, Bahçeli köyünde bir vaka olduğunu, esas vakaların Esentepe merkezde bulunduğunu anlattı.

Bölgede, kısa süre öncesine kadar evden eve komşu görüşmelerinin çok yoğun olduğunu işaret eden Erdoğan, bununla bulaşın yayılmasında etkin rol üstelenebileceğine ilişkin de kaygısını paylaştı.

Esentepe’de tüm kahvehanelerin ikinci bir uyarıya dek kapandığını, toplum sağlığının ön plana alındığını belirterek, Sağlık Bakanlığı ile temasa geçip yapılacak olan yeni testler sonucunda Restoranları da kapatacaklarını, komşu ziyaretlerinin durdurulacağını kaydetti.

Bölgede birçok kişinin temaslı olarak karantinaya alındığını da anlatan Erdoğan,

“Çok hızlı olarak birinci derecede temaslıları tespit ettik, karantinaya alındı. Temaslı tarama ekibi de bize yardım etti. 6 Kişi daha bölgede pozitif çıktı.” dedi.

Test ekipleri köye geldiğinde, herksin gidip test yaptırması için çağrıda bulunan Erdoğan, “Bölgede komşuculuk çok yoğundu, bu da çok ciddi bulaş nedeni olabilir. Oğlumu da hastaneye gönderip testini yaptırdım, temaslısı pozitif çıktı. Sonumuzu Allah hayır eylesin.” şeklinde konuştu.

Bölgedeki bulaşın Girne-Alsancak bölgesi olduğunu kaydeden Erdoğan, bölgede yaşayan çok sayıda yabancıya da ulaştıklarını, onların da ekipler geldiğinde test olduklarını anlattı.

Erdoğan, “Yabancılar bizden çok daha duyarlı ve yardımcı.” dedi.

Bölge halkının gerek olmadıkça dışarıya çıkmadığının da altını çizen Erdoğan, köydeki okulların açılacak kararının üzerine velilerin çocukları okula göndermediğini dile getirdi.



