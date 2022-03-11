banner762
126 0
Çöpleri gelişi güzel yerlere bırakmak nereden çıktı?
Çöpleri gelişi güzel yerlere bırakmak nereden çıktı?
14 0
 
“O Alman turistlerin heykelini dikmeliyiz”
“O Alman turistlerin heykelini dikmeliyiz”
187 0
Vettel’in kaskında KKTC bayrağı
Vettel’in kaskında KKTC bayrağı
11 0
Kamyon ve ağır araç sürücüleri yollarda terör estiriyor
Kamyon ve ağır araç sürücüleri yollarda terör estiriyor
118 0
U18 karmalarımızın Türkiye’de mücadelesi sürüyor
U18 karmalarımızın Türkiye’de mücadelesi sürüyor
11 0
35 0
banner797
banner794

Esentepe'de eylem: “Belediyemizi kapattırmayız”

banner476

banner714
Esentepe'de eylem: “Belediyemizi kapattırmayız”
Esentepe Belediyesi’nin kapatılmaması talebiyle eylem yapılacak.
Açıklamaya göre, Esentepe köy meydanında yarın saat 17.00’de gerçekleştirilecek eylemde bölge halkı, Esentepe Belediyesi’nin kapatılmaması talebini dile getirecek.
Esentepe belediye başkanlığı adaylığını açıklayan İbrahim Beyazbayram, iyi yönetilmesi, öz kaynaklarını verimli kullanması halinde Esentepe Belediyesi'nin hem mali, hem de hizmet yönünden iyi seviyelere gelebileceğini belirtti.
Beyazbayram, “Bölge halkının belediyenin kapanmasını istemiyor” dedi.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.