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Esenetepe ve Bahçeli'ye yarın yaklaşık dört saat elektrik verilemeyecek

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Esenetepe ve Bahçeli'ye yarın yaklaşık dört saat elektrik verilemeyecek
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle Esenetepe ve Bahçeli köyü bölgelerine yaklaşık dört saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği'nden yapılan açıklamaya göre yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 09.00-13.00 saatleri arasında adı geçen bölgelerde elektrik kesilecek.
 
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