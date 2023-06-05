Esenetepe ve Bahçeli'ye yarın yaklaşık dört saat elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle Esenetepe ve Bahçeli köyü bölgelerine yaklaşık dört saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.



Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği'nden yapılan açıklamaya göre yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 09.00-13.00 saatleri arasında adı geçen bölgelerde elektrik kesilecek.

