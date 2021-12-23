“Esas torbacılığı devlet mi yapıyor?”

Bağımlı hastaların tedavi masraflarının karşılandığı protokolün yenilenmemesi nedeniyle bir süredir eylem yapan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları, yine Başbakanlık önündeydi



Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları, Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında KKTC vatandaşı bağımlı hastaların tedavi masraflarının yüzde 80'inin karşılandığı protokolün yenilenmemesi gerekçesiyle başlattıkları eylemlerin dördüncüsünü dün saat 11:00'de Başbakanlık önünde gerçekleştirdi.

Hastane çalışanlarına tedavi gören hastaların da eşlik ettiği eylemde, davul ve alkışlar eşliğinde toplanıldı ve bir önceki eylemde olduğu gibi Başbakanlık binası önüne kazık yerleştirildi.

Eylemde konuşan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, 6 Aralık Pazartesi günü Başbakanlık önünde yaptıkları eylemde Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun hükümetin başında olan kişi olarak konuyla ilgileneceğini söylemesine rağmen ilgilenmediğini belirterek, esas eylem yerinin Başbakanlık olduğunu ve eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Çakıcı, 2019 yılında ilki imzalanan protokol gereği ekonomik durumu yetersiz olan KKTC vatandaşı bağımlıların tedavi masraflarının yüzde 80’inin Sağlık Bakanlığı tarafından karşılandığını ancak 12 Ocak'ta süresi dolacak olan protokolün yenilenmemesinin ciddi mağduriyetler yaşatacağını söyledi. Çakıcı, "Bu yalan dolan memlekette susmak bize göre değil. Hastalar ölüme terk edilirken, hastaneler kapatılırken, emekçiler kapıya konulurken, birileri geri çekileceğimizi sanıyorsa yanılıyor. Bizim kimseden korkumuz yoktur. Davamızda haklıyız ve bunun için vazgeçmeyeceğiz. Yalnız hastanemiz için değil tüm insanlarımız için mücadele edeceğiz" dedi.

Eroin bağımlılığı tedavisinde kullanılan Suboxone isimli ilaçla ilgili geçen hafta Sağlık Bakanlığı önünde yaptıkları eylemde açıklamalar yaptıklarını hatırlatan Çakıcı, konuyla ilgili hala kendisine bir şey sorulmadığını kaydederek, 2 yılda bu ilaçtan Pembe Köşk'te 30 kutu harcadıklarını, devlette ise 200-300 kutu çıktığını söyledi. İlaç Kurulu'na durumu aktardığını ifade eden Çakıcı, “Büyük bir ticaret ve hap satışı var. Hastalar hem hapları içiyorlar, hem satıyorlar. Esas torbacılığı devletin kendisi mi yapıyor. Neden bu duruma göz yumuluyor"

diye sordu.

Eylem sonunda konuşan bir hasta yakını, bağımlı çocukları olan anneler adına konuştuğunu belirterek, 12 Ocak'ta protokolün sona ermesinin ardından çocuğunun ve diğer bağımlı hastaların gidecekleri bir yer kalmayacağını söyledi. Hasta yakını, hükümet yetkililerine bu konuda çağrıda bulunarak, yaşanan mağduriyetin bir an önce giderilmesini istedi.



