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"Esas sorumlu Tatar ve Saner’dir"

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CTP milletvekili Asım Akansoy, Ali Bizden konusunda esas sorumlunun Cumhurbaşkanı Tatar ile Başbakan Saner olduğunu ifade etti

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"Esas sorumlu Tatar ve Saner’dir"

Ali Bizden’in Türkiye’ye alınmamasına ilişkin değerlendirmede bulunan CTP Milletvekili Asım Akansoy, ‘esas sorumlunun’ Cumhurbaşkanı Tatar ile Başbakan Saner olduğunu ifade etti, “TC'ye giriş yasağı konan kişilerin listesi olduğundan bahsediliyor. Bu liste 'gerekçeleri' ile açıklanmalıdır” dedi.
Akansoy’un paylaşımı şöyle:
“Sevgili Ali Bizden'e yapılanı kabul etmek mümkün değildir. Ali Bizden'in sonuna kadar yanındayım.
Katılsak da katılmasak da dostlarımızın ya da kişilerin görüşlerini her platformda özgürce ifade etmesi için yanında olacağız. Bu en basit düşünce özgürlüğü ve demokrasi gereğidir.
Ali Bizden'in, hangi gerekçe ile potansiyel tehdit, tehlike olarak görüldüğü açıklanmalıdır.
Ankara hükümetinin düşüncelerinden dolayı arkadaşlarımıza ülkeye giriş yasağı koymuş olması, yeni bir uygulama değil. Faşist 12 Eylül rejimi döneminde de pek çok Kıbrıslı Türk ya sınır dışı edilmiş veya Türkiye'ye giriş yasağı ile uzaklaştırılmıştı.
Ali Bizden'i Türkiye'ye almayan zihniyet, Alaattin Çakıcı'yı KKTC'ye gönderiyor. Hükümet ve Cumhurbaşkanlığından ise ses çıkmıyor. Durum bu, zihniyet bu..
TC'ye giriş yasağı konan kişilerin listesi olduğundan bahsediliyor. Bu liste 'gerekçeleri' ile açıklanmalıdır.
Bu konuda esas sorumlu Sayın Tatar ve Sayın Saner'dir”.
 
 
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