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“Esas amaç, halkın daha iyi hizmet alması”

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“Esas amaç, halkın daha iyi hizmet alması”
 
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, dün sabah saatlerinde biten İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Öztürkler, belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili olarak yıllarca karar alındığını ve çalışmalar yapıldığını belirterek, Ulusal Birlik Partisi olarak bu çalışmalar doğrultusunda ilk adımı attıklarını söyledi.
Bakan Öztürkler, esas amacın halkın daha iyi hizmet alması, belediyelerin kendi öz kaynakları ile yatırımlarını yapabilmelerine yönelik adımlar atmak olduğunu kaydetti.
 
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