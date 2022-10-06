“Ertuğruloğlu, tanınma olmayacağını bilmiyor mu?”

CTP lideri Erhürman: “Ertuğruloğlu "BM'nin KKTC'yi tanıması diye bir şeyin söz konusu olmayacağını bilmiyor mu?"



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun BM'ye yönelik, "KKTC'yi tanıyın ya da çekilin" açıklamasına yönelik, "BM'nin KKTC'yi tanıması diye bir şeyin söz konusu olmayacağını bilmiyor mu?" açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman şöyle dedi:

“Tahsin Ertuğruloğlu BM'ye, "ya KKTC'yi tanı ya çekil" mi dedi gerçekten? Ve bunun için de bir ay süre mi verdi? Kaç ay verirse versin Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde "BM'nin KKTC'yi tanıması" diye bir şeyin söz konusu olmayacağını bilmiyor mu?

Mesele net: Dert tanınma falan da değil aslında. Kıbrıslı Türklerin dünyayla buluşmasını istemeyen, bizi Sarayönü'ne hapsetmekten başka derdi olmayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Fırsat verilse bin bir mücadeleyle dünyaya açtığımız kapıları da kapatacak!

Fırsat vermeyeceğiz! Ne derlerse desinler, halkımızı dünyayla ve uluslararası hukukla buluşturma mücadelemiz devam edecek...”

