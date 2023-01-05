Ertuğruloğlu-Şahali gerilimi

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Meclis’te kendisine “Türkiye’ye alınmayan Kıbrıslı Türklerin neden girişlerine izin verilmediğini sordunuz mu?” diyen CTP

Milletvekili Şahali’ye, “Senin yurttaşların soruyor mu kendine niye Türkiye’ye alınmıyorum diye?” yanıtını verdi





Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Dışişleri Bakanlığı Bütçesi görüşmeleri kapsamında kürsüye çıkan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, kendisine “Türkiye’ye alınmayan Kıbrıslı Türklerin neden girişlerine izin verilmediğini sordunuz mu?” diyen CTP Milletvekili Erkut Şahali’ye, “Senin yurttaşların soruyor mu kendine niye Türkiye’ye alınmıyorum diye?” yanıtını verdi.

Ertuğruloğlu’na ilk olarak “Türkiye’ye alınmayan yurttaşlarımızla ilgili herhangi soru sormaya cesaretiniz var mı?” sorusunu yönelten Şahali, “Bunun cesaretle ilgisi yok” yanıtını aldı.

Ertuğruloğlu, “Türkiye’nin, her devlet gibi bu uygulamayı yapma hakkı vardır, Hiçbir ülke Türkiye dâhil böyle bir konuda detay bilgi vermez. Özellikle ülkeye girmeyen birisi için. Ülkeye giren birini atma noktasında izahat verebilir ama ülkeye girmemiş biriyle ilgili böyle bir açıklama yapma zorunluluğunda değildir” dedi.

Ertuğruloğlu’nun ardından kürsüye çıkan CTP Milletvekili Erkut Şahali, Ertuğruloğlu’nun Türkiye’ye girişi engellenen Kıbrıslı Türklerle ilgili Dışişleri Bakanlığı’nın neden adım atmadığını sorgulamasının üzerine yerinden konuşan Ertuğruloğlu, “Senin yurttaşların soruyor mu kendine niye Türkiye’ye alınmıyorum diye?” diye sordu.

