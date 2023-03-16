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Ertuğruloğlu, Çavuşoğlu ile görüştü

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Ertuğruloğlu, Çavuşoğlu ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’ne katılmak üzere Ankara’ya gitti.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya giden Ertuğruloğlu bugün Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na ve “Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım” temasıyla yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’ne katılacak.
Öte yandan Tahsin Ertuğruloğlu, dün Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya  geldi. Görüşmede, KKTC’nin gözlemci üye olduğu Türk Devletleri Teşkilatı’nın bugün yapılacak Olağanüstü Zirvesi’nin hazırlıkları ve gündemdeki konular ele alındı.
 
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