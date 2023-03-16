Ertuğruloğlu: “Bu dava Türkiye’nin ve Türk devletlerinin davasıdır”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, TDT Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan Ertuğruloğlu, Kıbrıs davasının Türkiye’nin ve Türk devletlerinin de davası olduğunu vurguladı.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya giden Ertuğruloğlu, “Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım” temasıyla yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi kapsamında düzenlenen Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katıldı.KKTC’nin gözlemci ülke olduğu Türk Devletleri Teşkilatı’nın Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve KKTC Dışişleri Bakanları katıldı. Toplantı, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda 08.45 – 10.00 saatleri arasında yapıldı.-Çavuşoğlu: “İzolasyonların kaldırılması TDT devletlerinin ortak gailesi olmalı”Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başlayan toplantıda ilk hitabı yapan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs konusuna da değinerek, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin, haklarının ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin, KKTC’nin maruz kaldığı izolasyonların kaldırılmasının TDT Devletlerinin ortak gailesi olması gerektiğini söyledi.Çavuşoğlu’nun ardından diğer dışişleri bakanları da birer konuşma yaptı.-Ertuğruloğlu: “KKTC üzerine düşeni yapacak”Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu konuşmasında, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve ve Toplantısında dost ve kardeş ülkelerden gelen bakanlar ve heyetlerle olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ertuğruloğlu, tüm yetkililere gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür de etti.6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlerde 49’u KKTC vatandaşı olmak üzere yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve KKTC’nin ilk andan itibaren yardıma koştuğunu anımsatan Ertuğruloğlu, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.Ertuğruloğlu, TDT tam ve gözlemci üyelerin bilgi, teknoloji, tecrübe paylaşımı ile insani yardımlarla ilgili dayanışmayı öncelikleştirmesi ve dayanışmayı somutlaştıracak iş birliği mekanizmalarını hayata geçirmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması” oluşturulmasından memnuniyet duyacağını ve KKTC’nin üzerine düşeni yapacağını ifade etti.-“Haklı davamızı bir aile olarak gördüğümüz Türk Devletleri Teşkilatı ve siz kardeşlerimizin desteği ile savunmaya devam ediyoruz”Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonlardan da bahseden Ertuğruloğlu, şöyle konuştu:“Günümüze dek Kıbrıs Türk halkına uygulanan gayriinsani ve gayrihukuki izolasyonun yıkıcı sonuçlarını Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda verdiği sonsuz destekle aşmaya çalıştık. Haklı davamızı bir aile olarak gördüğümüz Türk Devletleri Teşkilatı ve siz kardeşlerimizin desteği ile savunmaya devam ediyoruz. Bu dava sadece Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs adasından var olma mücadelesinden ibaret değildir. Aynı zamanda Türkiye’nin ve Türk devletlerinin davasıdır. Bu dava 21. Yüzyılda tarihe damgasını vurmaya hazırlanan Türk dünyasının davasıdır. İnanıyorum ki, 21. Yüzyıl Türk dünyasının yüzyılı olacaktır.Kıbrıs adasından iki ayrı halk ve iki ayrı halkı temsil eden iki ayrı devlet mevcuttur. Kıbrıs Türk halkının temsilcisi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tüm kurumları ile tam teşekküllü bir devlettir. Bu olgunun kabullenilmesinin Kıbrıs konusundaki en gerçekçi yaklaşım olacağını da ifade etmekte yarar görüyorum.”Ertuğruloğlu sözlerine, KKTC’nin TDT zirvesinde bulunmasını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti makamlarına ve gözlemci üye olarak kabul edilmesine destek veren tüm TDT üyelerine teşekkür ederek son verdi.Türk Devletleri Teşkilatı’nda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye üye; Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise gözlemci üye olarak bulunuyor.Özbekistan’ın Semerkant şehrinde 11 Kasım 2022’de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirve Toplantısı’nda Gözlemci Üye Ülke olarak TDT’ye kabul edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ilk defa bir TDT zirvesinde yer alıyor.