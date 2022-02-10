Ersoy: KKTC'ye turizm alanında desteği artıracağız

UBP Lefkoşa milletvekili Dr. Ahmet Savaşan İstanbul EMİTT Fuarı’nda Türkiye Turizm Bakanı Ersoy ile görüştü. Savaşan, KKTC turizminde yeni bir başlangıç yapmak için çalışmaların hız kazanacağı bu dönemde Türkiye’nin desteğinin alınmasının hayati öneme sahip olduğunu belirtti

UBP Lefkoşa Milletvekili ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, İstanbul’da 51 ülkenin katılımı ile gerçekleşen 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü. Görüşmede, yeni yasama döneminde KKTC turizminin geliştirilebilmesi için Türkiye ile birlikte yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu.



Turizme büyük önem verilecek…

Dr. Ahmet Savaşan, Ersoy ile görüşmesinde, KKTC’de yeni kurulacak Sucuoğlu hükümetinin Covid-19 pandemisinin dünyada pek çok şeyle birlikte turizmi de değiştirdiği bilinci ile hareket ederek turizme çok daha fazla önem verileceğini aktardı.



Sucuoğlu hükümetinin hedefi siyasi ve ekonomik istikrar…

Görüşmede, geçmişte Turizm ile Sağlık Bakanlığı da yapan Dr. Faiz Sucuoğlu Başbakanlığında kurulacak yeni hükümetin ana hedefinin ülkede siyasi istikrarla birlikte ekonomik istikrarı da tesis etmek olduğunu anlatan Dr. Ahmet Savaşan, Ulusal Birlik Partisi’nin KKTC’nin kendi kendine yetebilecek noktaya gelebilmesi için Türkiye ile samimiyet temelinde etkin bir ilişki kurulması gerektiği bilincinde hareket ettiğini söyledi.



Bakan Ersoy’un desteğine ihtiyaç var…

Başbakan Sucuoğlu’nun yeni kurulacak hükümetin KKTC’de ekonomik çarkların tekrardan ve eskisinden de daha iyi dönmesi ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulabilmesi için gereken adımları cesaretle atacağını açıkladığını anlatan Ahmet Savaşan, başta turizm olmak üzere çeşitli yeni alanların geliştirilmesi için çalışıldığını söyledi. KKTC ekonomisinin 2019 ve daha ileri bir noktaya gidebilmesinin turizmin çeşitlendirilerek gelişmesine bağlı olduğuna işaret eden Savaşan, bu konuda bakan Ersoy’un desteğine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Savaşan, “Türkiye’nin turizmde başardıklarına bakıldığında bu desteğin ne kadar belirleyici öneme sahip olduğu görünüyor. Bizler Bakan Ersoy’un bu desteği vereceğinden eminiz” ifadelerini kullandı.



Bakan Ersoy turizmde üzerimize düşeni yapacağız…

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da görüşmede yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs’ın Ercan Havaalanı’nın açılması ile birlikte turizmin gerek uçuşlar gerekse de turizmin çeşitlenerek yatırımların artması noktasında önemli gelişmeler olacağını belirterek, kendilerinin de bu amaçla çalıştıklarına vurgu yaptı. Ersoy, Türkiye’nin diğer alanlarda olduğu gibi KKTC turizminin gelişmesi için de üzerine düşeni en iyi şekilde yaptığını ve yapmaya da devam edeceğinin altını çizdi.

