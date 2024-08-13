Ersoy, emekçilerin yasalara aykırı şekilde çalıştırılmasını eleştirdi

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, emekçilerin, yasalara aykırı ve hukuksuz bir şekilde çalıştırılmasını eleştirdi.

Ersoy yaptığı yazılı açıklamada, “meşhur” diye nitelendirdiği bir işverenden bahsederek, saymakla bitmeyecek kadar alanda faaliyet gösteren söz konusu işverenin, çalıştırdığı emekçilerin önemli bir kısmının yatırımlarını asgari ücret üzerinden yaptığını kaydetti.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin bu usulsüzlüğü bilmesine rağmen bir şey yapmadığını ileri süren Ersoy, emekçilerin sadece yatırımları değil ek mesailerinin de çalındığı iddia etti.

Yasaya göre hafta içi 1’e 1,1, hafta sonu 1’e 1,5, resmi tatillerde 1’e 2 ödenmesi gereken ek mesailerin, 1’e 0.75’ten yatırıldığını belirten Umut Ersoy, normal mesaiden daha düşük ücretlendirilen ek mesailerin altı ay sonra hesaplara yattığını kaydetti.

Ek mesailerin Sosyal Sigorta yatırımlarının yapılabilmesi için yıllardır tüzük yapılmamasını da eleştiren Ersoy, “Özel sektörde sahte iş sözleşmelerinden fazla olan tek şey yatırımsız gerçekleşen ek mesai saatleridir” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta 250 kadar “güzide” işveren bulunduğunu ve hepsinin de koruma altında olduğunu savunan Ersoy, çözümün, emekçilerin örgütlenmesinden geçtiğini kaydetti.