Ersan Saner'in acı günü

Başbakan Hamza Ersan Saner’in kayınpederi Şemi Duatepe, bu sabah hayata gözlerini yumdu.84 yaşında hayatını kaybeden Şemi Duatepe’nin cenazesi bugün saat 13.00’te Mağusa Kabristanlığı’na defnedildi.CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner’in kayınpederi Şemi Duatepe’nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Sayın Ersan Saner’in değerli kayınpederi Şemi Duatepe’nin vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, Saner ve Duatepe aileleri ile, yakınları, dostları ve sevenlerine başsağlığı dilerim.”