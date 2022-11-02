Ersalıcı, İzmir’den ödülle döndü

YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi, İzmir’de gerçekleştirilen 4. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi’nden ödülle döndü





Yapay zeka alanındaki çalışmaları ve geliştirdiği teknolojilerle adından sıkça söz ettiren Yakın Doğu Üniversitesi yapay zeka ve 3D baskı teknolojilerinin gücünü diş hekimliği alanına da taşıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde, yapay zeka kullanılarak oluşturulan STL modellerinin, hastadan alınan konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) görüntüleri ile uyumluluğunu ölçmek amacıyla yapılan çalışma, İzmir’de gerçekleştirilen 4. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi’nden ödülle döndü.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Seçil Aksoy ve Yrd. Doç. Dr. Beste Kamiloğlu’nun danışmanlığında, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kaan Orhan, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Şevki Bayrakdar ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Arş. Grv. Dr. Afra Alkan’ın katkıları ile Yakın Doğu Üniversitesi’nden Araştırma Görevlisi Dt. İsmet Ersalıcı tarafından gerçekleştirilen sözlü sunum kongrede ikinci en iyi sözlü sunum ödülü aldı.

Yazılım programları ve web tabanlı yapay zeka dental tanı aracı ile üretilen STL modelleri kullanılarak yapılan lineer ölçümlerin güvenilirliğini ölçmeyi amaçlayan çalışma, toplam 100 konik ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntüsü analiz edilerek yapıldı. Çalışmanın sonucunda STL görüntülerinin ölçülen mesafeler açısından ölçümleri olduğundan fazla veya az gösterme eğiliminde olduğunu belirledi.

Başta yapay zeka olmak üzere gelişen teknolojilerin meslekte yarattığı değişimleri yakından takip ederek eğitim ve uygulama çalışmalarına adapte ettiklerini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özay Önöral, “Diş hekimliğinde kullanılan yeni teknolojileri, tam donanımlı diş hastanemizde uygulamaya dönüştürerek öğrencilerimize meslek hayatına tam olarak hazır olacakları bir ortam yaratmak için çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

