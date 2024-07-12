Erol Öz yoğun bakımda

Mide kanaması geçiren KEİ Koordinatörü Erol Öz, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı

Ülkemizde kısa süre önce göreve başlayan TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) Koordinatörü Erol Öz, mide kanaması şikayeti ile önceki akşam Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde kontrol altına alındı.

Ağır bir kanama geçiren Öz, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakımda kontrol altına alındı.

Öz’ün sağlık durumu seyahate izin vermediği için, ambulans uçakla Türkiye’ye sevk edilmesi riskli bulundu.

Müşahede altında tutulan Öz, şartlar uygun olduğu anda ambulans uçakla Türkiye’ye sevk edilecek.

Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Erol Öz'ün sağlık durumu hakkında açıklama yaparak şu anda yoğun bakımda olduğunu ve durumunun stabil olduğunu söyledi.

