Eroğlu’nun tedavisi sürüyor

Tansiyon yükselmesi nedeniyle YDÜ Hastanesi'nde tedavi altına alınan 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi



3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Eroğlu’nun kızı Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, babası Derviş Eroğlu’nun durumunun iyi olduğunu ve hastanede kontrol altında tutulduğu belirterek, doktorların konsültasyonlarının devam ettiğini söyledi.

Derviş Eroğlu önceki sabah tansiyon yükselmesi nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

