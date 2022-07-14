Eroğlu’na YDÜ’de başarılı operasyon

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun şah damarında tespit edilen yüzde 80 daralma, YDÜ Hastanesi ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla giderildi. Yoğun bakımda gözetim altında tutulan Eroğlu’nun durumunun iyi olduğu, bilincinin de yerinde olduğu belirtildi





KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun, tomografik anjiyo ile şah damarında tespit edilen yüzde 80 oranındaki daralma, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla giderildi.

Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Prof. Dr. Barçın Özcem ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu’ndan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ekibi tarafından yapılan operasyon, yaklaşık iki saat sürdü. Operasyonda, Dr. Derviş Eroğlu’nun şah damarı açılarak tıkanıklık yaşanan bölge temizlendi.

Ameliyatın ardından açıklama yapan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, başarılı geçen operasyon ile Dr. Derviş Eroğlu’nun şah damarında, yüzde 80’e ulaşan tıkanıklığın açıldığını ve Dr. Eroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Korkmaz, “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin deneyimli kadroları ile gerçekleştirdiğimiz operasyon, riskli olsa da, başarıyla tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, bir süre yoğun bakım ünitesinde takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen basın toplantısında Dr. Derviş Eroğlu’nun sağlık durumu ile ilgili son gelişmeler basınla paylaşıldı.

Dr. Derviş Eroğlu’nu, 10 gündür Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde misafir ettiklerini hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Hastanemize ilk olarak hipertansiyona bağlı şikayetlerle başvuran Sayın Cumhurbaşkanımızın tedavisine, tansiyonunu kontrol altına alarak başladık. Daha sonra kalp ritmini düzenlemek için Prof. Dr. Hamza Duygu, Prof. Dr. Levent Cerit ve Uzm. Dr. Aziz Günsel’den oluşan kardiyoloji ekibimiz tarafından kalbine ICD (İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör) takıldı. Yapılan tetkiklerde şah damarında da yüzde 80’e varan bir daralma tespit edildi. Uzman ekibimiz tarafından, bu daralmanın cerrahi müdahale ile giderilmesinin daha iyi sonuç vereceği değerlendirildi” ifadelerini kullandı.

“Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Prof. Dr. Barçın Özcem, Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu ve Anestezi Uzmanı Dr. Yeşim Tepeli’den oluşan deneyimli ekibimizle, cerrahi müdahaleyi gerçekleştirdik. Çok başarılı bir operasyon gerçekleştirildi” diyen Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Cumhurbaşkanımız Dr. Derviş Eroğlu, şu anda yoğun bakımda gözetim altında ve herhangi bir hayati tehlikesi söz konusu değildir” dedi.





PROF. DR. AŞKIN ALİ KORKMAZ: “SAYIN EROĞLU, ŞU ANDA YOĞUN BAKIMDA GÖZETİM ALTINDA. UYANIK BİR ŞEKİLDE BİLİNCİ YERİNDE VE SOHBET EDEBİLİYOR.”

Dr. Derviş Eroğlu’nun dün Karotis ameliyatı gerçekleştiren ekipten Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz ise , “3. Cumhurbaşkanımız Sayın Dr. Derviş Eroğlu’na uyguladığımız operasyon ile başarılı bir şekilde şah damarının içi temizlendi. Sayın Dr. Derviş Eroğlu daha öncesinde koroner bypass ameliyatı geçirmiş ve hastanemizde kalbine ICD takılmıştır. Dolayısı ile Sayın Eroğlu, riski oldukça yüksek bir hasta konumundaydı. Bizler ise şah damarındaki bu darlığı uzun süreden beri takip ediyorduk. En son yapılan tomografi anjiyosunda bu darlığın kritik bir seviyeye geldiğini belirledik” değerlendirmesini yaptı.

“Sabah toplam iki saat süren başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik” diyen Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, ”Bu ameliyat ile şah damarını açarak, içinde tıkanıklığa yol açan kireçlenme diyebileceğimiz plakları temizledik ve şah damarını kapattık. Ameliyat bitiminde de hastamızı uyandırarak, nörolojik açıdan herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol ettik” ifadelerini kullandı.

Ameliyat sırasında da anestezi ve cerrahi ekibin, Dr. Derviş Eroğlu’nun beyin fonksiyonlarını yakından takip ettiğini söyleyen Prof. Dr. Korkmaz, Eroğlu’nun son durumu ile ilgili de açıklamalarda bulundu. “Sayın Dr. Derviş Eroğlu, şu anda yoğun bakımda gözetim altında. Uyanık bir şekilde bilinci yerinde ve sohbet edebiliyor” diyen Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımızı yarın (bugün) öğlen saatlerinde normal odaya alacağız. Kendisini, 3-4 gün sürecek bir müşahedenin ardından da taburcu edebiliriz” ifadelerini kullandı.



