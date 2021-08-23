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Eroğlu yoğun bakıma alındı

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Eroğlu yoğun bakıma alındı
Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun bugün öğle saatlerinde yoğun bakıma alındığğı bildirildi.
Eroğlu'nun baş dönmesi şikayetiyle YDÜ Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan tetkikler sonucu Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Yakın Doğu Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, TAK Muhabirinin sorusu üzerine,  3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun bugün öğleden sonra baş dönmesi şikayeti ile hastaneye geldiğini şu anda da hastanede misafir edildiğini belirtti.
Eroğlu’nun durumunun iyi olduğunu, kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu dile getiren Yenen, Eroğlu’nun durumu hakkında yarın daha geniş bilgi verebileceklerini söyledi.

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