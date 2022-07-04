Eroğlu hastaneye kaldırıldı

3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, tansiyonunun yükselmesi ve başı dönüp düşmesi nedeniyle Yakın Doğu Hastanesi’ne kaldırıldı. Eroğlu’nun durumunun iyi olduğu açıklandı

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, dün sabah tansiyonunun yükselmesi ve başı dönüp düşmesi nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede müşahede altında tutulan Eroğlu’nun tansiyonunun kontrol altına alındığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden yapılan açıklamada; “Sayın 3. Cumhurbaşkanımız Derviş Eroğlu, yüksek tansiyona bağlı şikayetleri nedeniyle, hastanemizde önlem amaçlı gözlem altına alınmıştır. Sayın Eroğlu’nun sağlık durumu ile ilgili endişe yaratacak bir durum bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Eroğlu'nun doktoru Prof. Dr. Hamza Duygu da soysal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Hamza Duygu “3. Cumhurbaşkanımız Sn Dr. Derviş Eroğlu kardiyoloji servisimizde tansiyon ve ritim takibi amaçlı müşahede altına alınmıştır, şu an itibarıyla hayati tehlikesi bulunmamakta, ileri tetkik ve tedavileri devam etmektedir, geçmiş olsun dileklerimizle" mesajını paylaştı.

Derviş Eroğlu’nun kızı, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Resmiye Canaltay

ise babasının durumunun iyi olduğunu, tansiyonunun kontrol altında alındığını söyledi ve bazı basın organlarında çıkan “öldü” haberlerinin doğru olmadığını vurgulayarak, asılsız haberlere itibar edilmemesini istedi.

