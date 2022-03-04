Erman Yaylalı emekliye ayrıldı

30 yıldır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Sendikalar Mukayyitliği, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü, Bakanlık Müdürlüğü gibi çeşitli kademelerde görev yapmış olan ve 2021 yılı Temmuz ayından beri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müsteşarlığı görevini yürütmekte olan Erman Yaylalı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir tören düzenlendi.Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Yaylalı’ya bugüne kadar göstermiş olduğu çaba, çalışma ve hizmetlerden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti. Hasipoğlu, bakanlığı döneminde Yaylalı gibi tecrübeli ve değerli bir bürokratla çalışma imkanı bulamadığı için duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kendisiyle istişarelerinin devam edeceğini söyledi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın doğumdan ölüme kadar, insana dokunan bir bakanlık olduğunu kaydeden Hasipoğlu, ’‘Bu süreçte sizler gibi deneyimli bürokratların tecrübelerinden yararlanmak çok önemli. Ekip olmak çok önemli. Hem iş yapmak hem de işi severek yapmak çok önemli. Gönlümüz, saygımız sizinle.’’ ifadelerini kullanarak Yaylalı’ya bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluklar diledi.Törende bir veda konuşması yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erman Yaylalı da,“ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yediden yetmişe her kesime dokunan, çok ciddi bir efor gerektiren bir bakanlık. 30 yıl boyunca tüm birimlerde çalıştım. Her zaman sizlere yardımcı olmaya, bilgi paylaşımında bulunmaya hazırım. ‘’ diyerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’na ve bakanlık personeline teşekkür etti.