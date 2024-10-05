“Erken seçim kaçınılmaz”

CTP lideri Erhürman, çocukların gözlerini göç yollarına diktiğini vurguladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede yönetim boşluğu, ekonomik istikrarsızlık ve sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, “Erken seçimin kaçınılmaz” olduğunu kaydetti.

Ülkenin hiçbir alanda yönetilmediğini savunan Erhürman, dövizin yükselme ihtimaline karşı herkesin fiyatlarının üzerine “güvence payı” eklediğini ve bunun da fiyatları artırdığını söyledi.

Buna karşı geçmişte önerdikleri “stabil bir para birimine endeksli muhasebe sistemi” önerilerini hatırlatan Erhürman, karşılarındaki zihniyetin bunu reddettiğini ancak yerine de hiçbir şey koymadığını vurguladı.

Erhürman, dört ayda bir hayat pahalılığı verilmesinin çözüm olmadığını ifade etti, asgari ücretin yükseldiği her seferde fiyatların da arttığını belirtti ve dört ayda bir yapılan hayat pahalılığı artışlarının sürekli fiyatları yukarı çektiğini dile getirdi. Tufan Erhürman, “Asgari ücret yükseldiği anda fiyatlar artıyor, fiyatlar arttıkça da hayat pahalılığı artıyor. Kısır bir döngüye girdik" dedi.

Turizm sektöründe de büyük sorunlar yaşandığını ifade eden Erhürman, "Dokuz ay önce daha fazla kapı açılsın derken, şimdi bizim insanlarımız karşı tarafa gitmeye başladı" şeklinde konuştu. Turist bulmanın zorlaştığını ve Kuzey Kıbrıs’ın pahalı bir ülke haline geldiğini vurgulayan Erhürman, uçak biletlerinin pahalı olması ve doğrudan uçuşların bulunmaması gibi sorunların ülkeye turist çekmeyi zorlaştırdığını belirtti.

Hayat pahalılığına da değinen Erhürman, Güney Kıbrıs’ın daha ucuz hale geldiğini ve Kuzey Kıbrıs’taki insanların kırtasiye malzemelerini bile Güney’den aldığını söyledi. Tufan Erhürman, "Bu ülkenin Ticaret Odası Başkanı bile 'Allah, güneye geçemeyenleri korusun' dedi" ifadeleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Turizmin yıllardır aynı bakan tarafından yönetildiğini, ancak herhangi bir gelişme kaydedilmediğini dile getiren Erhürman, turizmde çeşitlendirme yapılmadığını belirtti, doğa turizmi gibi alternatif turizm seçeneklerinin hayata geçirilmediğini ifade etti.

Erhürman, ayrıca, yükseköğretim sektöründe yaşanan skandallara da dikkat çekti ve sektördeki düzensizliklerin ülkeye zarar verdiğini söyledi. Elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 15 zammı da eleştiren Erhürman, bu zammın kurultayın bitmesinin ardından yapıldığını belirtti. Kötü yönetim yüzünden ülkenin milyonlarca dolar zarara uğratıldığını ifade eden Erhürman, ihalesiz akaryakıt kullanılması ve sınavsız personel istihdamı gibi uygulamalarla zarar edildiğinin altını çizdi. Erhürman, "Makinaların bakımı bile yapılmadı, tüm bu sorunlar kötü yönetimin sonucudur" dedi.

Tufan Erhürman, tüm bu eleştirilerinin sonunda, ülkenin yönetilmediğini ve ciddi bir yönetsel boşluk olduğunu vurguladı. Halkın değiştirme refleksi göstermesi gerektiğini belirterek, "Bu halk günü geldiğinde refleksi gösterecektir" dedi. Erken seçime gidilmesi gerektiğinin altını çizen Erhürman, çocukların gözlerini göç yollarına diktiğini ekledi.