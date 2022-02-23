“Erken seçim havası daha şimdiden esmeye başladı”

CTP lideri Erhürman, hükümet daha başlamadan, koalisyonun 5 yıl gidecekmiş bir görüntü vermediğini söyledi ve erken seçim havasının daha şimdiden ‘esmeye başladığını’ belirtti



Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman yeni kabinenin eskiden farklı bakanlıklarda görev yapmış kişilerden oluşmasını eleştirdi, “dillerden düşmeyen istikrarın ve kurumsal hafızanın dibine vurduk” dedi.

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Önce Dursun Oğuz tarım bakanlığından maliye bakanlığına; Olgun Amcaoğlu maliye bakanlığından eğitim bakanlığına; Nazım Çavuşoğlu eğitim bakanlığından tarım bakanlığına...

Sonra Kutlu Evren içişleri bakanlığından ekonomi ve enerji bakanlığına; Nazım Çavuşoğlu tarım bakanlığından eğitim bakanlığına; Dursun Oğuz maliye bakanlığından tarım bakanlığına; Ünal Üstel sağlık bakanlığından içişleri bakanlığına... Dillerden düşmeyen istikrarın ve kurumsal hafızanın dibine vurduk! Bir de işe göre insan değil, insana göre iş anlayışının!!!”

Öte yandan Kıbrıs Genç TV’de soruları yanıtlayan Erhürman, yeni hükümetin “ne yapacağıyla ilgili bir ışık görmediklerini” ifade ederek, “erken seçim havasının şimdiden esmeye başladığı” değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin başlangıcı açısından birkaç noktanın “ilginç” olduğunu belirten Erhürman, UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ilk değerlendirmesinde, “Bu hükümet 5 yıllık bir kabine değil, diğer arkadaşlar da görev alacaktır” demesinin “ilginç bir durum” olduğunu söyledi.

“İstikrar” dendiğini ancak “istikrar; hükümette hep aynı partinin olması mıdır” diye soran Erhürman, “(hükümet kurulurken) Belli ki ilk önce kimlerin bakan olacağına karar verilmiş, sonra da şu bakana hangi bakanlığı verebiliriz diye düşünülmüş” diye konuştu.

Erhürman, hükümet daha başlamadan, bu koalisyonun “5 yıl gidecekmiş” gibi bir görüntü vermediğini ifade ederek, “erken seçim havasının daha şimdiden esmeye başladığı” ifadesini kullandı.

Bunun sorumlularından birinin Faiz Sucuoğlu olduğunu öne süren Erhürman, eleştirilerde bulundu.

“Faiz Sucuoğlu’nun içinde hala bir endişe olduğunu” ifade eden Erhürman, “Bakanlık alamayan arkadaşları acaba Meclis çalışmalarında arzu ettiği performansı sergiler mi? sorusu kafasında düğümlenmiştir. Daha ilk gün, ‘bu kabine 5 yıl gidecek bir kabine değildir’ cümlesini telaffuz ederek işe başlıyor” diye konuştu.



