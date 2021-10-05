“Erken seçim çanları çalmaya başladı”

Başbakan Saner “Bu hükümet artık sürdürülebilir görünmüyor” dedi ve UBP Kurultayının tamamlanmasıyla birlikte seçim çalışmalarının da başlayacağını bildirdi





Başbakan Ersan Saner, dünkü Meclis Genel Kurulu toplantısında ‘yoklama yapılıp, salt çoğunluğun sağlanamadığının tespiti olmaması’ nedeniyle 24 saat sonraya, yani bugün ertelenemeyeceğini açıkladı, Perşembe günü ‘denetim’ görevi ile toplanacağını kaydetti.

Saner, Meclis’te görevli 3 hukukçudan bu konuda görüş aldıklarını ifade etti.

“Meclis’in açılmamasının nedeni, bu görevi ilgili maddelere uygun olarak yerine getirmeyen Meclis Başkan vekilidir” diyen Saner şöyle konuştu:

“Nisap sorunu yaşamayacağımızı ifade ettim. Nitekim, bütün arkadaşlarımız da buradaydı. Cumhurbaşkanımız yurt dışında, ona vekaleten Meclis Başkanı görevde bulunuyor. Bu nedenle de Meclis Başkanı, Meclis’e katılamıyor. Bu durumda Meclis Başkan Yardımcısı’nın girip, Meclis’i açması gerekiyordu.

Açılmayan Meclis’te nisap sorunu olup olmadığını sizlerin tespit etmesi mümkün değil. Bu konuda CTP’li vekil arkadaşımız, Meclis’i açmadı. İç tüzüğün 16’ıncı maddesini gösterdi. En yaşlı üyenin Genel Kurul’a girip, gereğinin yapılmasını rica etti. Ben de bu bilgileri Meclis Başkanlığı’ndan aldım. Meclis’teki 3 hukukçunun görüşünü aldım. Onlar da Genel Kurul salonuna hiç girilmemesi, yoklama yapılıp, salt çoğunluğun sağlanamadığının tespit edilmemesi halinde, 24 saat erteleme yapılamaz’ görüşü verdi.

Meclis’in açılmamasının nedeni, bu görevi ilgili maddelere uygun olarak yerine getirmeyen Meclis Başkan vekilidir. Perşembe günü denetimle devam edilecek.”

Saner, UBP Kurultayının tamamlanmasıyla birlikte seçim çalışmalarının da başlayacağını vurguladı.

Erken seçim çanlarının çalmaya başladığını aktaran Saner, “Ben her seferinde dile getiriyorum; erken seçim çanları çalmaya başlamıştır. Kurultayımızın ardından bu konu yeniden gündeme gelecektir” diye konuştu.

Başbakan Saner şunları söyledi:

“CTP ve HP hükümet kurmaktan kaçtılar. Çok makul öneriler sunduk kendilerine ama zorlukları bildikleri için hükümete girmediler. Biz de diğer alternatifleri değerlendirdik ve salgın ortamında ülkeyi hükümetsiz bırakmamak için gerekeni yaptık. Bu hükümet önemli hizmetler de üretti. Türkiye ile İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nü imzalayarak sıkıntılarımızın aşılması yönünde Türkiye’nin desteğini sağladık. Sadece bununla da kalmadık, yarım kalan bazı projelerin bitirilmesi yolunda ciddi, somut adımlar attık.

Ancak, yaşanan sıkıntılar neticesinde bu hükümet artık sürdürülebilir görünmüyor. Kurultaydan sonra UBP olarak ivedi bir değerlendirme yapacağız ve hedefimiz olan ülkeye hizmet yolunda tek başına güçlü bir iktidar için halkımızdan yetki isteyeceğiz. Yapılacak çok iş var. İstikrarlı bir hükümetle bu ülkenin kısa zamanda sorunlarını aşması ve önemli bir kalkınma sürecine girmesi mümkündür.”

