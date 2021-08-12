Erkan Eğmez ne zaman yargılanacak?

Bugüne kadar birçok kez Rum tarafından kaçak mal alışverişi yaparken yakalanan Erkan Eğmez, 1990'lı yıllarda iki kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı.
Cezası bitince Ledra Palace barikatından KKTC’ye iadesi yapılan Eğmez, hakkında iki davadan yargılanıyor.
Bu davaları bekleyen Eğmez'in ne zaman yargılanacağı bilinmiyor.
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