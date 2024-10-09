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Erhürman,sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi

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Erhürman: "Maalesef güncel siyasetin içine sokulduğu hal, sahanın gerçekleriyle çok da örtüşmüyor”

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Erhürman,sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, "New York temasları ve Kıbrıs sorununun çözümü için yeni bir müzakere süreci" gündemiyle sivil toplum örgütleri ile bir araya geldi.
Bu sabah Lefkoşa'da Eziç Restoran'da yer alan toplantının başında basına açıklamalarda bulunan Erhürman, ülkenin çalkantılı günlerden geçtiğini kaydetti. Erhürman, toplantıyı organize ederken içinde bulunulan günlerin bu kadar çalkantılı olacağını düşünmediklerini söyledi.
Erhürman, ekonominin temel ihtiyaçlarından biri olan öngörülebilirliğin, siyasette olduğu gibi tamamen yitirildiğini belirtti.
Kısa süre önce gerçekleştirdikleri New York seyahatinden birtakım izlenimlerle döndüklerini kaydeden Erhürman, yaptıkları görüşmelerde ekonomik konuların öne çıktığını söyledi.
Erhürman, “Kıbrıs sorunu, güven yaratıcı önlemler ve bundan sonra ne olacağı ile ilgili konuştuklarımız hepsi dönüp dolaşıp, inşaat sektöründeki gelişmeler, turizm sektöründeki gelişmeler, ekonominin güneye kayması, enerji konusunda gerek bölgede gerek adada yaşanan ve yaşanması muhtemel olan şeyler ekseninde oldu hep. Dolayısıyla buraya geldikten sonra hem oradaki izlenimleri sizlerle paylaşmak hem bundan sonrasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunma ihtiyacı hissettik” dedi.
Bölgede yaşanan gelişmelerin ve Güney Kıbrıs'ın belli konularda yaptığı girişimlerin yarattığı etkilere işaret eden Erhürman, “Maalesef güncel siyasetin içine sokulduğu hal, sahanın gerçekleriyle çok da örtüşmüyor” dedi.

Daha sonra örgütlerle görüşmeye geçildi. Görüşme basına kapalı devam etti.
CTP'nin sivil toplum örgütleriyle toplantısında Erhürman'a, Genel Sekreter, milletvekili Asım Akansoy ile milletvekilleri Fikri Toros, Filiz Besim, Ürün Solyalı da eşlik etti. 
 
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