“Erhürman’ın bu karara imza atmamasını beklerdim”

Otelciler Birliği ve Casino İşletmecileri Birliği Asbaşkanı, Merit Crystal Cove Otel Genel Müdürü Ercan Turhan, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC Meclisi’nde yapacağı konuşmaya katılmama kararı alan CTP ve TDP’ye tepki gösterdi.

Ercan Turhan, Türkiye’nin KKTC’yi tanıyıp destek veren tek ülke olduğunu, ekonomik olarak KKTC’yi ayakta tuttuğunu ve kamu maliyesini sübvanse edip tüm alt yapı yatırımlarını yaptığını vurguladı.

TDP’nin kararının kendisini şaşırtmadığını söyleyen Turhan “ancak Tufan beyin Cumhurbaşkanlığında kendisini yalnız bırakan partililerinin aldırdığına inandığım bu karara imza atmamasını beklerdim” dedi.

Ercan Turhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti haklı davasında KKTC’yi tanıyıp destek veren tek ülkedir

Bunun yanısıra ekonomik olarak KKTC’yi ayakta tutmaktadır.

Kamu maliyesini sübvanse etmekte tüm alt yapı yatırımlarını yapmaktadır

En büyük nimet olan suyu onun desteği ile kullanabiliyoruz.

Günümüzün başbelası Covid ile gerek yaptığı pandemi hastahanesi gerekse aşı katkılarıyla mücadele edebiliyoruz

Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Mecliste yapacağı konuşmaya katılmamak şık olmadı.

TDP’nin kararı beni şaşırtmadı ancak Tufan beyin Cumhurbaşkanlığında kendisini yalnız bırakan partililerinin aldırdığına inandığım bu karara imza atmamasını beklerdim.”

