Erhürman, Yiğitler ve Dilekkaya’yı ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yiğitler ve Dilekkaya köylerini ziyaret etti.
CTP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Erhürman’a Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Bölge halkının sorunlarını dinleyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin vizyonunu ve çözüm önerilerini de paylaştı.
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