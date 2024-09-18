Erhürman tek aday

CTP, Ekim 2025’de yapılması planlanan olağan kurultayını, 16 Mart 2025'te yapma kararı aldı. CTP lideri Erhürman, 9 yıl süresini doldurmadığı için cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir kez daha tek aday olarak kurultaya girecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), Ekim 2025’de yapılması planlanan olağan kurultayının önceye alındığı öğrenildi.

CTP, 16 Mart 2025'te 29’uncu Olağan Genel Kurulu'nu yapacak.

CTP Parti Meclisi (PM), 9 Eylül'deki toplantısında, tüzüğün verdiği yetkiye dayanarak Kurultay tarihini normal süresinden altı ay öne çekme kararı aldı ve Olağan Genel Kurul'un 16 Mart 2025'te yapılmasını kararlaştırdı.

Açıklamada, Kurultay öncesinde, örgüt ve ilçe kongrelerinin de yapılacağı, ilçe kongre tarihleri belli oldukça kamuoyuna duyurulacağı kaydedildi.

CTP’ye yakın kaynaklardan derlenen bilgiye göre, Kurultayın Mart 2025’te yapılması için hazırlıklar başladı.

Buna göre Tufan Erhürman, 9 yıl süresini doldurmadığı için cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir kez daha tek aday olarak kurultaya girecek.

Genel Başkanlıkta 9 yılını tamamlamayan Erhürman’ın CTP Tüzüğü’nün 12. Maddesine göre buna hakkı olduğu öğrenildi.

Böylelikle, olası Cumhurbaşkanı Adayı olmasına kesin gözle bakılan Erhürman, Ekim 2025 Yılı’nda yapılacak seçimlere CTP’nin Genel Başkanı olarak da girebilecek.

Siyasi Partiler Yasası gereği, CTP kurultayı ileri bir tarihe atılamayacağı için, erkene alınıyor.