banner913
banner932
146 bin Euro karşılığında öğrenci getirtildi
146 bin Euro karşılığında öğrenci getirtildi
37 0
“Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek”
“Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek”
18 0
 
Yargıdan ‘bağımsızlık’ vurgusu
Yargıdan ‘bağımsızlık’ vurgusu
21 0
Tam gün eğitim için OGEM örneği
Tam gün eğitim için OGEM örneği
50 0
Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da yine gönülleri fethetti
Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da yine gönülleri fethetti
37 0
Estonyalı atlet İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti
Estonyalı atlet İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti
25 0
CTP, “Çocuklar okula, halk sokağa, Hükümet istifa” sloganıyla eylem yaptı
CTP, “Çocuklar okula, halk sokağa, Hükümet istifa” sloganıyla eylem yaptı
29 0
banner1032

Erhürman tek aday

banner1020

CTP, Ekim 2025’de yapılması planlanan olağan kurultayını, 16 Mart 2025'te yapma kararı aldı. CTP lideri Erhürman, 9 yıl süresini doldurmadığı için cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir kez daha tek aday olarak kurultaya girecek

banner1045
Erhürman tek aday
banner971

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), Ekim 2025’de yapılması planlanan olağan kurultayının önceye alındığı öğrenildi.

CTP, 16 Mart 2025'te 29’uncu Olağan Genel Kurulu'nu yapacak.

CTP Parti Meclisi (PM), 9 Eylül'deki toplantısında, tüzüğün verdiği yetkiye dayanarak Kurultay tarihini normal süresinden altı ay öne çekme kararı aldı ve Olağan Genel Kurul'un 16 Mart 2025'te yapılmasını kararlaştırdı.

Açıklamada, Kurultay öncesinde, örgüt ve ilçe kongrelerinin de yapılacağı, ilçe kongre tarihleri belli oldukça kamuoyuna duyurulacağı kaydedildi.

CTP’ye yakın kaynaklardan derlenen bilgiye göre, Kurultayın Mart 2025’te yapılması için hazırlıklar başladı.

Buna göre Tufan Erhürman, 9 yıl süresini doldurmadığı için cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir kez daha tek aday olarak kurultaya girecek.

Genel Başkanlıkta 9 yılını tamamlamayan Erhürman’ın CTP Tüzüğü’nün 12. Maddesine göre buna hakkı olduğu öğrenildi.

Böylelikle, olası Cumhurbaşkanı Adayı olmasına kesin gözle bakılan Erhürman, Ekim 2025 Yılı’nda yapılacak seçimlere CTP’nin Genel Başkanı olarak da girebilecek.

Siyasi Partiler Yasası gereği, CTP kurultayı ileri bir tarihe atılamayacağı için, erkene alınıyor.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.