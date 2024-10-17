Erhürman, Tatar'ı geçti

CMIRS'ın anketinde önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde CTP lideri Erhürman yüzde 35.87 oy alırken, mevcut Cumhurbaşkanı Tatar yüzde 34.87 oy alıyor

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi'nin (CMIRS) Eylül 2024 döneminde 500 kişi ile yüz yüze yaptığı anketin son bölümümde henüz adaylar belli olmamasına rağmen önümüzdeki sene gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde olası adaylar içerisinde adı geçen kişiler arasında katılımcılara oy tercihleri soruldu.

Ankete göre CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yüzde 35.87 oy alırken, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yüzde 34.87 oy alıyor.

Henüz adaylar belli olmamasına rağmen önümüzdeki sene gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminde olası adaylar içerisinde adı geçen kişiler arasında da siyasi partiler dağılımına paralel bir durum gözlemlenmiştir.



