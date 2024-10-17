banner913
banner932
Arıklı: “Meclis’in bugün açılması imkansız”
Arıklı: “Meclis’in bugün açılması imkansız”
1 0
Gazimağusa'da bazı köylere yarın 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek
Gazimağusa'da bazı köylere yarın 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek
103 0
 
Türkiye’de gözler Merkez Bankası para politikası kararlarına çevrildi
Türkiye’de gözler Merkez Bankası para politikası kararlarına çevrildi
16 0
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, denetimlerine devam ediyor
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, denetimlerine devam ediyor
16 0
"Süreç, Türkiye’nin telkiniyle başladı"
18 0
"Düne oranla bir adım ilerideyiz”
16 0
Kıbrıs için yeni dönem
Kıbrıs için yeni dönem
31 0
banner1032

Erhürman: “Memleketin gözü önünde hiçbirimizin anlamadığı bir oyun oynanıyor.

banner1020

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Memleketin gözü önünde hiçbirimizin anlamadığı bir oyun oynanıyor. Hiç kimse hiçbir şeyi bilmiyor. Başta da Ulusal Birlik Partililer…” dedi.

banner1045
Erhürman: “Memleketin gözü önünde hiçbirimizin anlamadığı bir oyun oynanıyor.
banner971

Erhürman, CTP’nin Meclis’teki grup toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyet Meclisi’nde yaşananları “trajikomik” diye niteleyen Erhürman, Zorlu Töre’nin UBP grup toplantısından çıktıktan sonra Cumhuriyet Meclisi’nin pazartesi saat 10.00 toplanacağını söylediğini ancak UBP’li milletvekillerinin hiçbirinin bundan haberi olmadığını, CTP’ye bu konuda resmi bir bildirim de yapılmadığını kaydetti.
Erhürman, “Zorlu Töre, hangi bilgiyle bu açıklamayı yaptı, UBP’nin grup toplantısında ne konuşuldu? Bunlar beni ilgilendirmez ama basın da biz de buradayız, bekliyoruz. İki gün önce bize yapılan resmi bildirime göre UBP Meclis grubu bu sabah adayını belirleyecekti, saat 12.00 gibi de Meclis açılacaktı” dedi.
"Anlayabildikleri kadarıyla" Zorlu Töre’nin ikna edilip Meclis’i açmasının beklendiğini belirten Tufan Erhürman, “Bu arkadaşlar topu bizim üstümüze atmaya çalışıyordu ama Zorlu Töre yine yok” diye konuştu.


-"Bu yapının ülkeyi yönetmesi mümkün değil"
Kendine “hükümet” diyen bu yapının ülkeyi yönetmekten uzak olduğunu ifade eden, “Erken seçime gerek yok” açıklamalarını eleştiren Erhürman, “Meclis Başkan adayının kim olacağı bizi ilgilendirmez, bizim derdimiz şahıslarla değil. Mesele, bu yapının ülkeyi yönetmesinin mümkün olmadığının görünür olmasıdır. Daha ne kadar görünecek, onu da bilmiyorum”  dedi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.