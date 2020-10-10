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Erhürman mal varlığını açıkladı

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Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçimler öncesi mal varlığını açıkladı. Erhürman, mal beyanı yapmayı şeffaflığın bir gereği olarak gördüğünü söyledi.

Erhürman mal varlığını açıkladı
Cumhurbaşkanı adayı Erhürman’ın ve eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın mal varlığı şöyle:
•        Tufan Erhürman adına Gönyeli’de bir apartman dairesi
•        Eşi Nilden Erhürman adına Gönyeli’de birlikte yaşadıkları ev
•        Tufan Erhürman adına Mazda Axela otomobil
•        Tufan Erhürman adına babası tarafından kullanılan Toyota Fielder marka araba
•        Eşi Nilden Erhürman adına Honda CRV marka araba
•        Tufan Erhürman ve eşi Nilden Erhürman adına ortak hesapta 85.000 TL ve 2.300 Stg
•        Ev almak için ihtiyat sandığından alınmış ve düzenli ödenmekte olan, bakiyesi 94.443,95 TL olan borç
 
 
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