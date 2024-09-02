Erhürman: “İskele, çevre felaketiyle karşı karşıya…”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, İskele’nin çevre felaketiyle karşı karşıya bırakıldığını kaydetti.

CTP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, bugün İskele'de bulunan Erhürman başkanlığındaki CTP heyeti yurttaşlarla sohbet ederek, sorunları görüştü.

"Çöp toplama alanına gittiğimizde tam da o sırada bir aracın atık boşalttığını gördük"

Sosyal medya sayfasından konuyla ilgili açıklamada bulunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, öne çıkan konulardan birinin vidanjör atıkları olduğunu kaydederek, çöp toplama alanına gittiklerinde tam da o sırada bir aracın atık boşalttığını gördüklerini söyledi.

Erhürman, şunları kaydetti:

“Bölgedeki yetkili makamları aradım. Long Beach bölgesinden gelen atık, İskele köylerinden gelenin 6 katıymış. Herkes her şeyin farkında! Peki o bölgede arıtma tesisi bulunmayan siteler tespit edilip arıtma yapma zorunluluğu getirildi mi? Paket arıtmaların bakımları ve işletmeleri eksiksiz gerçekleştiriliyor mu? Çevre Yasası standartlarına uygunluğu ölçmek için düzenli analizler yapılıyor mu? Bu soruların yanıtları ‘evet’ değil belli ki!”

Altyapı olmaksızın izinlendirilen yatırımlar olduğunu savunan Erhürman, “Bölgenin kaldırmayacağı bir nüfus akışı. Çevre mevzuatına uygun olmayan işler, denetimsizlik. Ve çöp toplama alanına ya da oraya buraya gelişigüzel boşaltılan vidanjör atıkları... Kalkındığı sanılan ama pislikte boğulan, çevre felaketiyle karşı karşıya bırakılan bir bölge” ifadelerini kullandı.

Aylar önce Meclis kürsüsünden yaptıkları çağrıya da işaret eden Erhürman, “Yasa değişikliğini hazırlayın, bölgesel arıtma tesislerinin yapılabilmesi için gerekli kaynağı yaratalım dediğimizde, ‘tamam hazırlayacağız’ diyen ‘hükümet’ten hâlâ tık yok” dedi.

Erhürman, hükümeti, “Pislikten de, çevre felaketinden de, yayılma riski olan hastalıklardan da korkmayın, yürüyün de korkmayın” diyerek eleştirdi.