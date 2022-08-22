BİNBOĞA Yönetim Kurulu Başkanı Redif Nurel “Sayın Erhürman harubun taban fiyatını nasıl belirledi?” diye sordu



Karma Hayvan Yemi, Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (BİNBOĞA) Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Redif Nurel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı tüccarların "sosyal medyada yaptığı açıklamalara" tepki gösterdi.

Nurel, harup taban fiyatı için ilk açıklanan rakamın 18 TL/kg olduğunu duyurduktan sonra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’nın birim fiyatı yönünde açıklamalar yaptığını belirterek bu yaklaşımına tepki gösterdi, “Sayın Erhürman harubun taban fiyatını nasıl belirledi?” diye sordu.

Nurel, Erhürman'ın kamuoyunda farklı algı oluşturmaya çalıştığını öne sürdüğü açıklamada şunları kaydetti:

"Kendisine soruyoruz, 21 TL/kg dediği rakamı, nereye göre belirlemiştir? Dünya harup ve çekirdek borsasının başında oturan kişi kendisi midir? Biz, dünya borsasındaki harup veya çekirdeğin fiyatını belirleyebilir miyiz? Buna rağmen bizim öngörümüz harup fiyatının 25-30 TL/kg arasında olması yönündedir. KKTC olarak ürettiğimiz harubun miktarı bellidir. Bugüne kadar uygulanan yanlış politikalardan dolayı harup gerçek değerini ilk defa geçen yıl bulmuş ve üreticinin yüzü gülmüştür.

Bu ülkedeki harup ve zeytin üretimi bundan önceki yönetimlerin sayesinde bugünkü durumuna gelmiş, harup ve zeytin ağaçları odun olarak kullanılmış, ülkedeki zeytin ve harubun yok olmasına sebep olmuşlardır. Bunun sorumlusu biz miyiz?"

Erhürman'ı canlı yayında kendisiyle birlikte karşılıklı programa çıkmaya ve sorularını kendisine sormaya çağıran Nurel, "Biz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığımız yanında Turizm Bakanlığımız ile istişare ederek bir ilki başarmaya çalışıyoruz. Dünya borsasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nde açıklanan rakamların ardından, bizim açıkladığımız rakamın üzerinde bir rakam açıklanırsa aradaki farkı vermeye hazırız" dedi.

Nurel, şunları ifade etti:

"Bugüne kadar ilk kez fiyat, açıklanan rakamın üzerinde esnek bırakılmıştır. Beklentimiz ve umudumuz harubun 25-30 TL/kg civarında bir fiyatı olmasıdır. Bizim derdimiz harup üreticisinin yararına fayda sağlayacak çalışmalar yapmak ve harup üretiminin yapılması için teşvik oluşturmaktır. Amacımız, yerli ve milli ürünümüz olan harubun çoğalması, değer kazanmasıdır.

Üreticilerimize, üretimi teşvik amaçlı harup ürünlerini verdikleri takdirde, aşılanmış ücretsiz harup fidanı vereceğimizi duyurduk. Bunun yanında dünya borsasında fiyatlar açıklandıktan sonra eğer bizim fiyatımız düşük kalırsa, o fiyatın üzerinde en yüksek fiyatı vermeyi taahhüt ettik. Buna rağmen Sayın Erhürman üreticiyle Binboğa Yem Fabrikasını karşı karşıya bırakacak açıklamalarla, kamuoyunu yanıltmaktadır.

Bugün baktığımızda döviz yükselmiş, mazot ve elektrik maliyetleri de dövize oranla yükselmeye devam etmektedir. Biz bunları bilerek, düşünerek hareket ediyoruz. Biz tüm bunlara rağmen en yüksek fiyatı vermeyi taahhüt ediyoruz…

Yaptığımız açıklamada da taban fiyatını risk alarak belirledik. Dünya borsası açıklanmadan biz fiyat açıkladık. Bu fiyat daha yüksek ya da daha düşük de olabilir. Ancak biz bun her türlü riskini göz önünde bulundurarak bu fiyatı belirlemekle harup üreticisinin mağdur olmayacağını göstermeye çalışıyoruz. Eğer bizim açıkladığımız rakam dünya borsasının üzerinde olur ve biz bu ürünü satamazsak, Binboğa Yem Fabrikasını batırmış oluruz. Biz, yurt dışından ithal ettiğimiz malların yerine, kendi ürettiğimizi nasıl yeme katar ve hayvancılarımıza nasıl daha uygun yem verebiliriz onun derdindeyiz…

Ben soruyorum Sayın Tufan Erhürman’nın tüccar ile bir bağı var mıdır?... Bizim hiçbir beklentimiz yoktur. Sayın Tufan Erhürman yaptığı açıklama ile bizi, yani Yönetim Kurulunu karalamıştır…

Umudumuz ve tüm beklentimiz harubun olduğu gibi zeytinin, alıcın, bağın ve ülkemizde üretilen milli değerlerimizin hayat pahalılığı göz önünde bulundurularak dünya borsasında yer alması ve üreticimizin kazanmasıdır."

