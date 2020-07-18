ERHÜRMAN: “GUTERRES, RAPORUNDA ÇÖZÜME DUYULAN ACİL İHTİYACI VURGULUYOR”

“BM GENEL SEKRETERİ’NİN ‘KAPSAMLI ÇÖZÜMLE İLGİLİ UMUTLARIN HALA CANLI OLDUĞUNU VE EN ERKEN ZAMANDA 5’Lİ KONFERANSA HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEMESİ ÖNEMLİDİR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ilgili tüm Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve parametreleri çerçevesinde iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı bir federal çözümün gerekliliğinin bir kez daha görüldüğünü söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in son raporunu değerlendirerek, “Sayın Genel Sekreter’in raporu, çözüm için umut verici unsurlar içeriyor” dedi.

Raporda ‘Kıbrıs etrafında hidrokarbonlarla ilgili tırmanmakta ve yayılmakta olan gerilimin çözüm gerekliliğini daha da ivedi hale getirdiği’ vurgusuna yer verildiğine dikkati çeken Erhürman, “Yıllardan beridir bizim söylemekte olduğumuz da budur” ifadesini kullandı.

Çözümün ötelenmesinin adayı istikrardan uzaklaştırdığına işaret eden CTP lideri Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin ‘kapsamlı çözümle ilgili umutların hala canlı olduğu ve en erken zamanda 5’li konferansa hazır olduğunu’ söylemesinin önemine işaret etti.

Raporda ‘pandemi sürecinde kapıların tek taraflı kararlarla kapanmasının yanlışlığına ve liderlerin yeterince işbirliği yapamadığına’ da vurgu yapıldığını anlatan Erhürman, şunları kaydetti:

“Oysa bu süreç, sürekli bizim de çağrı yaptığımız gibi güveni artırmak, diyaloğu geliştirmek ve virüse karşı birlikte mücadeleyi sağlamak amaçlı değerlendirilebilirdi. Ne yazık ki bu fırsat kullanılamamıştır. Ama hayat devam ediyor. Sayın Guterres’in de raporunda değindiği gibi, uluslararası giriş çıkışların başlaması sonrasında Kıbrıs’ta serbest dolaşımın normalleşmesi gerekiyor. CTP olarak güveni artırıcı ve ekonomi açısından da gerekli bu tür adımlara bütün gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz.”

“GUTERRES ‘DESTEK VE GİRİŞİM’ BEKLİYOR”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporunda, ‘Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüme dair umutların hala canlı olduğunu’ söylemesinin umut verici olduğunu kaydeden Erhürman, “Sayın Genel Sekreter bu hedefe en erken bir zamanda ulaşmak için destek ve girişimlere ihtiyaç duyulduğunu’ söylüyor. Bu çağrıya kulak vermek ve gereğini yapmak taraflara düşmektedir” dedi.

Raporda, ‘statükoyu değiştirme yönünde kaydedilen ilerlemelerin yetersizliğinden ve durumun istikrarlı olmaktan uzak olduğundan’ söz edildiğine dikkati çeken CTP Genel Başkanı Erhürman, şöyle devam etti:

“Maraş, Hidrokarbon zenginlikleri ve Doğu Akdeniz’de tırmanmakta olan gerilim gibi birtakım gelişmeler nedeniyle artan sorunlara işaret eden rapor, bir anlaşmaya doğru adım atmak için Kıbrıslı iki lider ve garantör ülkelerle istişareler yapılması gerektiğini belirtiyor. Adanın doğal kaynaklarının her iki topluma da fayda sağlaması gerektiği raporda bir kez daha tekrarlanmıştır. İlgili bütün taraflar buradan gerekli mesajları almalıdır.”

Erhürman, şunları dile getirdi:

“Mart 2020’den bu yana Ada’yı da etkisi altına alan COVID-19 pandemi sürecinin, Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarını ve Ada’daki günlük durumu daha da karmaşıklaştırdığı belirtilen Guterres raporunda, iki toplumlu bilimsel sağlık teknik komitesinin ortak işbirliğiyle alınacak tedbirlerin önemine dikkat çekilmektedir. Rapor, sağlık tedbirleri noktasında geçiş noktalarının tek taraflı kararlarla kapatılması kararlarını yorumluyor ve hava limanlarının açılmasını takiben Ada’da serbest dolaşımı normalleştirmek için iki liderin diyalog ve işbirliği yapmasının önemini belirtiyor.

Güven artırıcı önlemlere duyulan ihtiyaca ve vatandaşların günlük yaşamını iyileştirme ihtiyacına yeniden özel bir atıfta bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, ‘tanıma endişesi’ olmadan iki taraf arasında işbirliğinin geliştirilmesi fikrini desteklemeye devam etmiştir. Genel Sekreter’in raporunda vurguladığı birçok unsur, Birleşik Federal Kıbrıs’ın gerekliliğini ve aciliyetini bütün taraflara yeniden hatırlatmış olmalıdır.”