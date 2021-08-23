Erhürman evde izole

Ana muhalefet Lideri CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman temaslı olduğu gerekçesiyle izole oldu.

Edinilen bilgiye göre Erhürman, geçtiğimiz hafta yaptığı bir ziyaret kapsamında açık alanda görüşme yapmasına rağmen görüştüğü kişinin pozitif olması nedeniyle kendisini evde izole etti.

Tufan Erhürman’nın yaptırdığı ilk PCR testi negatif.

Erhürman’nın hafta sonuna doğru yaptıracağı ikinci PCR testinin de negatif çıkması halinde planlanan programlarına devam edeceği belirtildi.

Erhürman bu süreçte çalışmalarını evden yürütecek.