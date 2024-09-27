Erhürman, Eichhorst ve Gotoh ile görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, New York temasları çerçevesinde Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Avrupa ve Asya’dan Sorumlu Genel Müdürü Angelina Eichhorst ve Birleşmiş Milletler Avrupa ve Orta Asya Bölümü Genel Müdürü Kayoko Gotoh ile görüştü.

CTP’den verilen bilgiye göre, dün Avrupa Birliği’nin BM nezdindeki misyonunda Eichhorst ile gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs çözüm sürecine ve bölgesel gelişmelere ilişkin istişarelerde bulunuldu.



- Erhürman ile Gotoh, Kıbrıs çözüm sürecinin geleceğiyle ilgili konuştu

Erhürman ayrıca, Birleşmiş Milletler Avrupa ve Orta Asya Bölümü Genel Müdürü Kayoko Gotoh ile de görüştü. Görüşmede, Gotoh’a Genel Müdür Yardımcısı Charles Kofi Anyidoho eşlik etti.

BM Merkezi’ndeki görüşmede, bölgesel gelişmeler ışığında Kıbrıs çözüm sürecinin geleceğine ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Görüşmelerde Erhürman’a Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti.

