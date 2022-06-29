CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TC’nin kendi kararlarını verme hakkının tartışılmadığını ancak KKTC’nin vatandaşlarının Türkiye’ye girememesinin gerekçesini talep etmesi gerektiğini vurguladı.

Peş peşe olarak KKTC vatandaşlarının Türkiye’ye alınmadığını hatırlatan Erhürman, vatandaşların seyahat özgürlüğü açısından sıkıntı yaşadığını ve yetkililerin bunun sebebini öğrenmesi gerektiğini ifade etti.

Arıklı’nın yerinden “Sormamıza gerek yok ki, biliyoruz” demesi üzerine ise Erhürman, “Böyle bir bakan ifadesi olamaz” diyerek, TC’ye gerekçelerinin sorulmasının ve yurttaşlara bu gerekçeleri bildirilmesinin hükümetin görevi olduğunu vurguladı.

Hükümete yönelik “Kendi yurttaşlarınıza sahip çıkmamak için neden bin bir dereden su getiriyorsunuz?” sorusunu soran Erhürman, “Yurttaşlarınızın, yurttaşlarınız olduğu bilinciyle hareket edin” dedi. Bunun ciddiyet meselesi olduğunu dile getiren Erhürman, “Devletlerarası ilişkiler böyle mi yürür?” sorusunu sordu.

