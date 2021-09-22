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Erhürman'dan iyi haber

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Bir süre önce koronavirüse yakalanan CTP Başkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, testinin negatife döndüğünü açıkladı

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Erhürman'dan iyi haber
 
 
Bir süre önce koronavirüse yakalanan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman zorlu süreci atlattı.
Erhürman, “testinin negatife döndüğünü” sosyal medyadan duyurdu.
Nilden Bektaş Erhürman sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı:
Sıkıntılı günlerin ardından nihayet negatifi gördük.
Temaslı olduğum süreci 10. günde pozitif olarak sonlandırınca “Git evden !” dediğimde “Hiç bir yere gidecek değilim!” diyerek hem bana hem minik adamımıza bakan canım sevgilime, getirmeyin artık yiyemiyoruz dediğimiz halde kapımıza yemekler yığan canım annem ve ablama, kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan harika doktor sevgili Yağmur, melek hemşire Şükran ve tüm sağlık personellerine , güzel güzel sürprizlerle kapımıza gelerek bizi sürekli şımartan, arayan soran iyi dileklerini ileten, bize iyi hissettiren tüm dostlarımıza ve tabi ki siz değerli arkadaşlarımıza herkese çok çok teşekkür ederim.. Hamilelikti emzirmeydi derken aşısız yakalandığım süreçten aşının ne kadar önemli olduğunu tüm aile olarak idrak ederek çıktık.. Sadece korunmak yetmiyor , aşı olmak kesinlikle şart...
 
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