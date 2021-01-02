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Erhürman baba oluyor

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Erhürman baba oluyor
Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman baba oluyor.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman baba olacağını duyurdu.
Eşi Nilden Erhürman ile birlikte mutlu haberi yakınları ile paylaşan Erhürman, kısa bir süre önce erkek çocuk babası olacağını öğrendi.
Erhürman, “2020’nin zor koşulları altında aile olarak nefes almamızı sağlayan güzel bir haberdi. Sevenlerimiz ile paylaştık. 2021’in sadece ailem için değil, ülkem, sevenlerimiz için de hep iyi haberlerle geçmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
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