Erhun Şahali ve Hüseyin Aranır Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Meclis Üyeleri Erhun Şahali ve Hüseyin Aranır,

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’ı temsilen Gazimağusa

Belediyesi ile kardeş belediye olan Bursa Nilüfer Belediyesi'ni ziyaret

ederek, çalışma ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Meclis üyeleri

yaptıkları temaslar çerçevesinde Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Remzi

Çınar’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Mersin ile

de görüştü.

Nilüfer Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan

Nilüfer Belediye Başkan Vekili Remzi Çınar, ziyaretten dolayı duyduğu

memnuniyeti dile getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bursa,

Türkiye ve ilçeleri için önemine vurgu yapan Remzi Çınar, "Tarihimizden

ve coğrafyamızdan kaynaklanan kardeşliğimizle kalplerin bir olarak attığı

iki ülkeden bahsediyoruz. KKTC'de yaşanan her olumlu gelişme, KKTC için

yapılacak her çalışma bizi mutlu edecektir ve her zaman desteğe hazırız"

dedi.

Kardeş belediyeler Nilüfer ve Gazimağusa'nın arasında bir gönül bağı

olduğuna ve birbirine benzediklerini ifade eden Gazimağusa Belediye

Meclis Üyesi Erhun Şahali, iki belediye ve bölgenin ortak kalkınması adına

her türlü ortak projenin içinde ve destekçisi olacaklarını söyledi.

Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Aranır da, iki ülke arasındaki

kardeşliğin KKTC'nin her noktasında hissedildiğini anlatarak, KKTC'deki her

olumlu gelişme Türkiye'ye güç verecek, iki kardeş ülkenin ortak gelecekte

güçlenerek yürümesine katkı sağlayacaktır. Bizler de bu bilinç ve

sorumlulukla çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.