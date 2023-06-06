Erhun Şahali ve Hüseyin Aranır Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Meclis Üyeleri Erhun Şahali ve Hüseyin Aranır,
Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’ı temsilen Gazimağusa
Belediyesi ile kardeş belediye olan Bursa Nilüfer Belediyesi'ni ziyaret
ederek, çalışma ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Meclis üyeleri
yaptıkları temaslar çerçevesinde Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Remzi
Çınar’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Mersin ile
de görüştü.
Nilüfer Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan
Nilüfer Belediye Başkan Vekili Remzi Çınar, ziyaretten dolayı duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bursa,
Türkiye ve ilçeleri için önemine vurgu yapan Remzi Çınar, "Tarihimizden
ve coğrafyamızdan kaynaklanan kardeşliğimizle kalplerin bir olarak attığı
iki ülkeden bahsediyoruz. KKTC'de yaşanan her olumlu gelişme, KKTC için
yapılacak her çalışma bizi mutlu edecektir ve her zaman desteğe hazırız"
dedi.
Kardeş belediyeler Nilüfer ve Gazimağusa'nın arasında bir gönül bağı
olduğuna ve birbirine benzediklerini ifade eden Gazimağusa Belediye
Meclis Üyesi Erhun Şahali, iki belediye ve bölgenin ortak kalkınması adına
her türlü ortak projenin içinde ve destekçisi olacaklarını söyledi.
Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Aranır da, iki ülke arasındaki
kardeşliğin KKTC'nin her noktasında hissedildiğini anlatarak, KKTC'deki her
olumlu gelişme Türkiye'ye güç verecek, iki kardeş ülkenin ortak gelecekte
güçlenerek yürümesine katkı sağlayacaktır. Bizler de bu bilinç ve
sorumlulukla çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.