Erhan Arıklı da covid-19'a yakalandı

Yeniden Doğuş Partisi'nde geçtiğimiz hafta iki kişi ortaya çıkan koronavirüs vakalarının ardından milletvekili Bertan Zaroğlu'nun pozitif çıkmıştı. Zaroğlu'nun tedavi için Türkiye'ye gönderilmesinin ardından Başkan erhan Arıklı'nın bugün yapılan testler sonucunda covid-19'a yakalandığı bildirilid.

Bu konuda Başkan Erhan Arıklı kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla pozitif olduğunu duyurdu.

İşte Arıklı'nın açıklaması:

"BEN DE POZİTİF ADAM OLDUM...

Vallaha ne yalan söyleyim, benim ve partim için yollara düşmüş dava arkadaşlarımın birer birer pozitif çıkmasına üzülüyor, ama diğer taraftan bende herhangi bir semptom olmamasına içerliyordum. Kendimi arkadaşlarıma ihanet etmiş gibi hissediyordum. Yaklaşık 10 gündür evde kendimi izole etmiştim. En küçük bir semptom belirtisi yoktu. Nihayet bugün test yaptırmaya karar verdim. 3 ayrı yerde test yaptırdım. Bir kaç saat sonra beni Sevgili Dostum Suat Günsel aradı ve üzüntü ile test sonucumun pozitif çıktığını söyledi. "Kardeşlik hukukumuza istinaden seni ben misafir etmek isterim" dedi. "Elbette" dedim. Buruk bir sevinçle hazırlandım. Çantama epeydir okunmayı bekleyen kitapları doldurdum. Ev halkı ile uzaktan selamlaşıp Girne Suat Günsel Hastahanesine geldim. Orada Tomografimi çekip, kan tahlillerimi yaptılar ve beni Oasis Karantina Hoteline yerleştirdiler. Doktor tomografimin harika olduğunu söyleyerek beni tebrik etti. Evdeki Karantina süresini de dikkate alarak 3-5 gün sonra tekrar test yapacaklarını söyledi. Neticede ben de artık pozitif bir adam oldum ve dava arkadaşlarımın arasına katıldım. Selametle..."