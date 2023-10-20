Erenköy Lisesi sular altında kaldı

Depreme dayanıklı olmayan binalara sahip olan Erenköy Lisesi'ne prefabrik sınıflar yapıldı ancak alt yapı yetersizliği nedeniyle sınıfların çevresi dün yağan ilk yağmurla birlikte sular altında kaldı. Derslikler, su ve çamur deryası içinde kaldığı için, derslere ara verilmek zorunda kalındı

Prefabrik sınıflar, alt yapı yetersizliği nedeniyle yağışlarla birlikte su ve çamur içinde kaldı. Bunun en çarpıcı örneği Erenköy Lisesi oldu. Depreme dayanıklı olmayan Erenköy Lisesi'ne yapılan prefabrik sınıflar "sınıfta kaldı.''Erenköy Lisesi, dün yağmurların başlaması ile birlikte çamur deryasına döndü.Erenköy Lisesi'ne alt yapı düzenlemesi yapılmadan yerleştirilen prefabrik sınıflar, yağmurun ardından su ve çamur içinde kaldı.Gördükleri manzara karşısında şok olan öğrenciler, sınıflara giremedi. Derslikler, su ve çamur deryası içinde kaldığı için, derslere zorunlu ara verildi. Öğrenci verileri, kalıcı çözüm üretemeyen Eğitim Bakanlığı’na tepki gösterdi.Geçen yıl da bazı okullarda çadırların sular altında kaldığını anımsatan veriler, “Hiçbir yaşanan olaydan ders alınmıyor. Koca kış sezonunda bu çocuklar nasıl eğitim yapacak? Bakanlığı ve hükümeti şiddetle kınıyoruz” dedi.Erenköy Lisesi'ne 2023-2024 eğitim yılı ile birlikte 4 prefabrik sınıf eklenmişti.Okul öğretmenlerinden Erkan Bulak'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu şartlarda tam gün eğitim! Yazıklar olsun.!” ifadelerini kullandı.Hükümet, risk teşkil eden okullara, güçlendirme ya da yeniden yapım sürecinde alternatif olarak prefabrik sınıflar yerleştirmişti. Şu ana kadar 23 okulda prefabrik sınıflarda eğitim verildiği biliniyor.Geçtiğimiz yıl da benzer görüntülerin yaşandığı okullarda Eğitim Bakanlığı gerekli önlemelerin alacağını bildirmişti.Eğitim Bakanlığı'nın eğitim ve öğretim süreçleri olumsuz koşullar altında ciddi şekilde etkilenen öğrenciler için bir tedbir alması bekleniyor.Öğrencilerin güvenliği ve eğitim kalitesi, Erenköy Lisesi'nin karşı karşıya olduğu bu yapısal sorunlar nedeniyle tehlikede. Sorunun çözülmesi için hızla önlemler alınması gerekiyor.Geçtiğimiz yıl da benzer görüntülerin yaşandığı okullarda Eğitim Bakanlığı gerekli önlemelerin alacağını bildirmişti.