banner762
banner815
Gençlik Merkezi Birliği, İstanbul’da “Halk Jürisi” ödülü kazandı
Gençlik Merkezi Birliği, İstanbul’da “Halk Jürisi” ödülü kazandı
2 0
13 0
 
Uluslararası Halk Dansları Ekiplerinden Evkaf‘a teşekkür
Uluslararası Halk Dansları Ekiplerinden Evkaf‘a teşekkür
9 0
Cimnastikçiler bir inci gibi parladılar
Cimnastikçiler bir inci gibi parladılar
30 0
Kaplıca Karadeniz 61’in inadı tuttu
Kaplıca Karadeniz 61’in inadı tuttu
41 0
Famagusta Cup’ta Kapalı Maraş şampiyonları KKTC
Famagusta Cup’ta Kapalı Maraş şampiyonları KKTC
34 0
Doğan, GG’yi 3 golle geçti
Doğan, GG’yi 3 golle geçti
100 0
banner797

Erenköy Direnişi ve Şehitleri anılıyor

banner476

Kıbrıslı Türklerin, Rum saldırılarına karşı Erenköy’de gösterdiği şanlı direniş ve direnişte şehit düşenler bugün anılıyor

banner825
Erenköy Direnişi ve Şehitleri anılıyor
 
Kıbrıs Türk mücadele tarihinde özel bir yeri bulunan Erenköy Direnişi ve bu direnişte şehit düşenler, bugün düzenlenecek törenle anılıyor.
Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü’nün 58’inci yıl dönümü nedeniyle bugün Erenköy Şehitliği’nde tören yapılacak.
Tören, saat 10.30’da başlayacak.
8 Ağustos 1964 Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en önemli mihenk taşlarından biri olarak kabul ediliyor. 
58 yıl önce Türkiye’de yükseköğrenimlerini yarıda bırakarak Erenköy’e çıkan ve aralarında İngiltere’den de gelenlerin yer aldığı yaklaşık 500 Kıbrıslı Türk genci, Erenköy halkı ile birleşerek, Erenköy’de eldeki kıt imkanlarla Rum ve Yunan ordusuna karşı destansı bir direniş sergiledi.
Bu direniş sayesinde, Kıbrıslı Türklerin Türkiye ile tek deniz bağlantısı olan ve silah ikmali için bir köprübaşı konumundaki Erenköy’de Rum saldırılarına karşı konulup, geri püskürtüldü. Kıbrıslı Türk gençler, Kıbrıs Türk halkının özgürlük savunmasında gösterdikleri kararlı mücadele ve fedakarlıkla büyük bir başarı örneği verdi.
Erenköy’de Kıbrıs Türk varlığının korunduğu bu mücadele tarihe “Şanlı Erenköy Direnişi” olarak geçti. 
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.