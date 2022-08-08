Erenköy Direnişi ve Şehitleri anılıyor

Kıbrıslı Türklerin, Rum saldırılarına karşı Erenköy’de gösterdiği şanlı direniş ve direnişte şehit düşenler bugün anılıyor



Kıbrıs Türk mücadele tarihinde özel bir yeri bulunan Erenköy Direnişi ve bu direnişte şehit düşenler, bugün düzenlenecek törenle anılıyor.

Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü’nün 58’inci yıl dönümü nedeniyle bugün Erenköy Şehitliği’nde tören yapılacak.

Tören, saat 10.30’da başlayacak.

8 Ağustos 1964 Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en önemli mihenk taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

58 yıl önce Türkiye’de yükseköğrenimlerini yarıda bırakarak Erenköy’e çıkan ve aralarında İngiltere’den de gelenlerin yer aldığı yaklaşık 500 Kıbrıslı Türk genci, Erenköy halkı ile birleşerek, Erenköy’de eldeki kıt imkanlarla Rum ve Yunan ordusuna karşı destansı bir direniş sergiledi.

Bu direniş sayesinde, Kıbrıslı Türklerin Türkiye ile tek deniz bağlantısı olan ve silah ikmali için bir köprübaşı konumundaki Erenköy’de Rum saldırılarına karşı konulup, geri püskürtüldü. Kıbrıslı Türk gençler, Kıbrıs Türk halkının özgürlük savunmasında gösterdikleri kararlı mücadele ve fedakarlıkla büyük bir başarı örneği verdi.

Erenköy’de Kıbrıs Türk varlığının korunduğu bu mücadele tarihe “Şanlı Erenköy Direnişi” olarak geçti.



