“Erenköy Direnişi, küçük bir Çanakkale Zaferi”dir”

Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Direnişi’nin benzerlikleriyle küçük bir Çanakkale Zaferi olduğuna dikkat çekti

Şanlı Erenköy Direnişi’nin 60’ıncı yıl dönümü ve şehit düşenler dün Erenköy Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şanlı Erenköy Direnişi sırasında genç yaşlarda, tahsillerini yarıda kesip Türkiye ve birçok yerden akın ederek vatan müdafaasında canlarını siper eden şehitlerin Kıbrıs Türkü’nün yazmakta olduğu destanın bir simgesi haline geldiğini ifade etti. Tatar, Erenköy Direnişi’nin benzerlikleriyle küçük bir Çanakkale Zaferi olduğuna da dikkat çekti.

Şanlı Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türk tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu kaydeden Tatar, “Buradaki kahramanlıklar ve burada yazılan destan milli tarihimize geçti. O günlerden 60 yıl sonra burada bağımsız bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, şimdi Türk devletleri Teşkilatı’nın bir üyesidir. Doğu Akdeniz’de hak, çıkar ve menfaatlerin korunmasında buradaki kazanımlarımız ve varlığımız çok önemlidir.” ifadelerine yer verdi.

Erenköy Direnişi’nde fedakarlıklar gösterip genç yaşlarda, tahsillerini yarıda keserek Türkiye'nin her bölgesinden, Londra’dan ve birçok yerden akın ederek vatan müdafaasında canlarını siper ettiklerini kaydeden Tatar, “Kıbrıs’ta Kıbrıs Türkü’nün yazmakta olduğu destanın bir simgesi haline geldiler.” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlük hakkını kullanarak 8 Ağustos günü Türk Hava Kuvvetleri’nin garantörlük hakkıyla müdahalesi ve Rum-Yunan ikilisini püskürtmeleriyle burası destana dönüştü.” diye konuşan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti olmadan Kıbrıs ile ilgili hiçbir anlaşmanın olmayacağını vurguladı.

Tatar, "Erenköy mücahitleri denildiğinde akıllara Kıbrıs Türk halkının kahramanlığı ve destanı, Çanakkale Savaşları’na benzerlik olan bir kahramanlık destanı gelir" dedi.