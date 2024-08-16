“Erenköy direnişi, gençlere anlatılmalı”

Meclis Başkanı Töre, Erenköy’ün ulusal direnişte mihenk taşı olduğunu ve bunun dizi ya da film haline getirilerek gençlere izletilmesi, anlatılması gerektiğini vurguladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Erenköy Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

Töre, burada yaptığı konuşmada Erenköy Direnişinin tarihe altın harflerle geçtiğini, Kıbrıs Türk halkının cesaretini ve iradesini simgelediğini söyledi.

Dillirga Savaşları olarak adlandırılan dönemde 5 Türk köyünün Rumların eline geçtiğini ve buradan ayrılan halkın Erenköy’e geldiğini ifade eden, Töre, "Rum- Yunan ikilisinin 9 Eylül’ün intikamını almak için adeta Erenköy’e topyekün saldırdığını, burada mücahitlerin direndiğini ve sonunda da Türk jetlerinin adaya ilk fiili müdahaleyi" yaptığını söyledi.

Töre, “Erenköy’de direnmeseydik, Türk jetleri müdahale etmeseydi bunun devamı gelmeyecekti ve kaybetmiş olacaktık” ifadelerini kullandı.

Töre, “Yokluk ve umutsuzluk içerisinde birbirine kenetlenen, destansı bir dayanışma ruhuyla vatanına sahip çıkan, öğrenimlerini yarıda bırakıp Erenköy’de direnişe katılan öğrencileri, mücahitleri, bereketçileri, Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i ve Albay Rıza Vuruşkan’ı anıyorum” dedi.

Başkan Töre, Erenköy’ün ulusal direnişte mihenk taşı olduğunu ve bunun dizi ya da film haline getirilerek gençlere izletilmesi, anlatılması gerektiğini söyledi.