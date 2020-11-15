Erdoğan'ın uçağı indi

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çercevesinde ülkemize gelecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya kalabalık bir topluluk geldi.
Erdoğan'ının uçağı az önce Ercan'a indi.
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