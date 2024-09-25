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Erdoğan’ın heyetinde bir Kıbrıslı Türk

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Erdoğan’ın heyetinde bir Kıbrıslı Türk
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heyetinde yer alan Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Eda Ecer, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Tatar, “New York’ta Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti heyetinde görevli Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Eda Becer Türkevi’de bulunan KKTC Temsilciliğinde ziyaretime geldi. Eda hocanımıza bu önemli görevinde başarılar dilerim” dedi.

Öte yandan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuruna düzenlenen Türk-Amerikan Ulusal etkinliğinde, Türkiye'nin üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi.

Tatar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuruna Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından New York’ta Rockefeller Plaza’da düzenlenen akşam yemeğinde biraraya geldiklerini paylaştı.

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