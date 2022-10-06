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“Erdoğan’ın çağrısı büyük bir adım”

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Meclis Başkanı Zorlu Töre, Erdoğan’ın KKTC’nin tanınması yönündeki çağrısını anımsattı ve bunun yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladı

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“Erdoğan’ın çağrısı büyük bir adım”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Turan Devletleri Teşkilatı Derneği tarafından Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen resim ve sanat sergisinin açılışını yaptı.
Türk Devleri Konseyi’ne KKTC’nin tam üye olarak alınmasının en büyük beklentilerinden biri olduğunu ifade eden Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’nin tanınması yönündeki çağrısını anımsattı ve büyük bir adım olduğunu vurguladı.
Bunun yeni bir dönemim başlangıcı olduğunu söyleyen Töre, yıllarca uygulanması düşünülen federasyon ve Birleşik Kıbrıs söylemlerinin olamayacağının artık anlaşıldığını ifade etti.
Töre, KKTC’nin milli bir devlet olarak yoluna devam edeceğinin altını çizerken Rum kesiminin silahlanma ile ilgili çalışmalarına dikkati çekti ve "bu konuda caydırıcı gücümüzün arttırılması gerektiğini" belirtti.
 
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