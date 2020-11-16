Erdoğan’a Ercan’da yoğun ilgi

KKTC’nin 37. Kuruluş yıldönümü kutlamaları için adaya gelen TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Ercan Havaalanı’nda kalabalık bir vatandaş topluluğu karşıladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün KKTC’ye geldi.Erdoğan, özel uçağıyla saat 12.30 sıralarında Ercan'a indi. Eşi Emine Erdoğan, bakanlar ve kalabalık bir heyetle gelen TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ercan'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi törenle karşıladı.Erdoğan'ın gelişinden önce saat 11.30 sıralarında aralarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TC Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş'ın, Kıbrıs gazilerinin de yer aldığı heyeti taşıyan uçak geldi.Bakanları ve kuvvet komutanlarını taşıyan ikinci uçaksa saat 12.30 sıralarında Ercan'a indi.Ercan'ın park yerinde vatandaşlar KKTC ve TC bayrakları ile TC Cumhurbaşkanı Erdogan'a desteklerini belirtti, pankartlarla bekledi.Bir süre VIP’te dinlendikten sonra Ercan’dan ayrılmak üzere, geniş güvenlik önlemleri ile yol çıkan Erdoğan, Havaalanı’nın park yerinde ve güzergah boyunca kendisini bekleyen vatandaşların yanında durarak aracından indi.Yoğun bir ilgiyle karşılaşan Erdoğan, kısa bir süre sonra aracına binerek kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak Havaalanı’ndan ayrıldı.Kalabalık bir heyetle geldiErdoğan'ın heyetinde MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin dışında Çevre Bakanı Murat Kurum, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu vardı.Erdoğan, ülkeye en son ziyaretini, 10 Temmuz 2018’de gerçekleştirmişti.Erdoğan, Ercan’da resmi törenle karşılandıVatandaşlar, Ercan'ın park yerinde Erdoğan’ı beklediErdoğan, Ercan’dan hareket edeceği sırada kendini bekleyen kalabalığı, aracından inerek selamladı