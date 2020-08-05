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Erdoğan ve Tatar bir araya geldi

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Erdoğan ve Tatar bir araya geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ersin Tatar'ı kabul etti.
Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, burada Başbakan Ersin Tatar'ı kabul etti. Görüşmede TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da hazır bulundu.
Kabul basına kapalı gerçekleşiyor.
 
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