Erdoğan ve Tatar bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ersin Tatar'ı kabul etti.
Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, burada Başbakan Ersin Tatar'ı kabul etti. Görüşmede TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da hazır bulundu.
Kabul basına kapalı gerçekleşiyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.